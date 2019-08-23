14:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Телефонное мошенничество затронуло треть россиян
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял
Это следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского», с которым ознакомилось РБК.
Каждый пятый россиянин (21 процент) никак не защищает телефон от подозрительных звонков, а 51 процент не берет трубку с неизвестного номера. Еще 17 процентов используют специальное программное обеспечение, чтобы защититься от спама и мошенничества, а 37 процентов — встроенные возможности телефона, такие как черные списки. Только 4 процента пострадавших обращались в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.
Более 90 процентов звонков банковским клиентам совершают мошенники, говоря о подозрительных операциях по карте. При такой схеме клиенту обычно звонят, используя программы для подмены номера либо с номера, который раньше принадлежал банку. Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают пароли для входа в личный кабинет, а также для подтверждения денежного перевода.
Как выяснил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тысячи случаев телефонного мошенничества. Как сообщили в Сбербанке, социальная инженерия, которая включает в себя телефонное мошенничество, составляет значительную долю всего мошенничества — в зависимости от периода, ее доля может превышать 85 процентов.