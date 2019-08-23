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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Телефонное мошенничество затронуло треть россиян

Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.

Источник: TeroVesalainen/СС0

Это следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского», с которым ознакомилось РБК.

Каждый пятый россиянин (21 процент) никак не защищает телефон от подозрительных звонков, а 51 процент не берет трубку с неизвестного номера. Еще 17 процентов используют специальное программное обеспечение, чтобы защититься от спама и мошенничества, а 37 процентов — встроенные возможности телефона, такие как черные списки. Только 4 процента пострадавших обращались в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.

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Более 90 процентов звонков банковским клиентам совершают мошенники, говоря о подозрительных операциях по карте. При такой схеме клиенту обычно звонят, используя программы для подмены номера либо с номера, который раньше принадлежал банку. Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают пароли для входа в личный кабинет, а также для подтверждения денежного перевода.

Как выяснил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), в 2018 году объем несанкционированных операций по картам составил 1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 44 процента. В Group-IB выяснили, что более чем в 80 процентах случаев мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка или службы безопасности, якобы обнаружившей подозрительную активность. То, что это самый распространенный тип атаки, подтвердили и в ЦБ. Регулятор выпустил рекомендации для банков, которые усиливают контроль за совершенными без согласия клиентов операциями.

По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тысячи случаев телефонного мошенничества. Как сообщили в Сбербанке, социальная инженерия, которая включает в себя телефонное мошенничество, составляет значительную долю всего мошенничества — в зависимости от периода, ее доля может превышать 85 процентов.

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