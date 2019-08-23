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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

«Таким образом, отдыхать россияне будут со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней», — уточняется в сообщении.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год правительство утвердило в июле. Следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м.

В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

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