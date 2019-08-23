13:11 (мск), источник: РИА Новости
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в
«Таким образом, отдыхать россияне будут со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней», — уточняется в сообщении.
Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год правительство утвердило в июле. Следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом