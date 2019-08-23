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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал живописные лавандовые поля в необычной съемке

Цветы он снимал ночью и с воздуха.

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Французского фотографа Самира Белхамра можно смело назвать настоящим фотохудожником. Его снимки больше напоминают картины, чем обычные фото.

Он выбирает необычные ракурсы для своих пейзажей, а также часто снимает ночью или с высоты, используя беспилотник.

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Таким же образом Самир уже несколько лет фотографирует огромные лавандовые поля в живописном городке Валансоль в Провансе.

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В этом году он также снял небольшое видео, чтобы показать всю красоту и масштаб великолепных лавандовых полей.

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Екатерина Гура

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