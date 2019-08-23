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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Роман «Метро 2033» экранизируют

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» впервые экранизируют, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип».

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что картина выйдет в прокат 1 января 2022 года.

«Метро 2033» — мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить «Метро»
Дмитрий Глуховский

Автор романа подчеркнул, что команда, которая собралась для съемок фильма, хочет «создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию “Метро” и знает ее наизусть».

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«А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом», — отметил писатель.

По словам продюсера фильма Евгения Никишова, имена режиссера и сценариста станут известны в ближайшее время, планируется привлечь «по-настоящему звездный состав».

«“Метро 2033” — культовый роман, сыгравший огромную роль в становлении целого поколения. Это сложно-постановочное произведение с точки зрения кинопроизводства и безусловный будущий хит в кинопрокате», — заявил директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

«Метро 2033» — антиутопия, сюжет которой разворачивается после третьей мировой войны, почти полностью уничтожившей человечество. Немногочисленные выжившие прячутся в московском метро, самом большом в мире противоядерном убежище, где они построили новую культуру и цивилизацию, напоминающую погибший старый мир.

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