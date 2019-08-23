13:25 (мск), источник: РИА Новости
Роман «Метро 2033» экранизируют
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» впервые экранизируют, сообщили в
Ожидается, что картина выйдет в прокат 1 января 2022 года.
«Метро 2033» — мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить «Метро»
Автор романа подчеркнул, что команда, которая собралась для съемок фильма, хочет «создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию “Метро” и знает ее наизусть».
«А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом», — отметил писатель.
По словам продюсера фильма Евгения Никишова, имена режиссера и сценариста станут известны в ближайшее время, планируется привлечь «по-настоящему звездный состав».
«“Метро 2033” — культовый роман, сыгравший огромную роль в становлении целого поколения. Это
«Метро 2033» — антиутопия, сюжет которой разворачивается после третьей мировой войны, почти полностью уничтожившей человечество. Немногочисленные выжившие прячутся в московском метро, самом большом в мире противоядерном убежище, где они построили новую культуру и цивилизацию, напоминающую погибший старый мир.