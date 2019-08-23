17:09 (мск), источник: Московский комсомолец
Психологи рассказали, чем чревато размещение селфи в соцсетях
Недавнее исследование показало, что селфи в интернете лучше не размещать, даже если они кажутся вполне удачными.
Достаточно давно селфи остаются довольно популярным видом фотографии. Тем не менее, недавнее исследование показало, что в интернете подобные снимки лучше не размещать, даже если они кажутся вполне удачными.
Эксперимент с участием сотен пользователей Instagram продемонстрировал, что люди, размещающие на своей страничке много селфи, в среднем воспринимаются как менее успешные, уверенные в себе, приятные в общении и в целом вызывающие симпатию, чем те, кто выбирал фотографии иного рода. Особенно наглядной эта разница была в случаях, когда ученые сравнивали похожие аккаунты — например, странички двух людей, выкладывающих снимки, которые были сделаны во время путешествий. Особенно низкого мнения
Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality.
Ранее другие специалисты выступали с предположением, что селфи могут не только негативно сказаться на репутации человека, но и объективно ухудшить его характер. Опрос, проведенный специалистами из Университета Торонто три года назад, показал, что любители такого рода фотографий чаще переоценивают собственную красоту и в целом более склонны к самолюбованию, особенно если они делают селфи регулярно. А в конце позапрошлого года группа специалистов из Великобритании и Индии заявила, что во многих случаях чрезмерное пристрастие к селфи может быть признаком психического расстройства: те, кто делают три и более селфи в день, а в особенности — больше шести таких фотографий, оказались склонны к проявлению психологических особенностей, характерных для людей с легкой зависимостью.