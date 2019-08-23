Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
17:09 (мск), источник: Московский комсомолец

Психологи рассказали, чем чревато размещение селфи в соцсетях

Недавнее исследование показало, что селфи в интернете лучше не размещать, даже если они кажутся вполне удачными.

Источник: CC0/soyvanden
Новость
Немка показала, что стоит за селфи девушек в соцсетях

Достаточно давно селфи остаются довольно популярным видом фотографии. Тем не менее, недавнее исследование показало, что в интернете подобные снимки лучше не размещать, даже если они кажутся вполне удачными.

Эксперимент с участием сотен пользователей Instagram продемонстрировал, что люди, размещающие на своей страничке много селфи, в среднем воспринимаются как менее успешные, уверенные в себе, приятные в общении и в целом вызывающие симпатию, чем те, кто выбирал фотографии иного рода. Особенно наглядной эта разница была в случаях, когда ученые сравнивали похожие аккаунты — например, странички двух людей, выкладывающих снимки, которые были сделаны во время путешествий. Особенно низкого мнения интернет-пользователи оказались о людях, которые фотографируют себя, позируя перед зеркалом.

По предположению ведущего автора исследования, Криса Барри из Университета штата Вашингтон, негативное впечатление о любителях селфи может создаваться даже в случае, если их характер в действительности не заслуживает пренебрежительных оценок.

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality.

Новость
Селфи признали в пять раз более смертоносными, чем акулы

Ранее другие специалисты выступали с предположением, что селфи могут не только негативно сказаться на репутации человека, но и объективно ухудшить его характер. Опрос, проведенный специалистами из Университета Торонто три года назад, показал, что любители такого рода фотографий чаще переоценивают собственную красоту и в целом более склонны к самолюбованию, особенно если они делают селфи регулярно. А в конце позапрошлого года группа специалистов из Великобритании и Индии заявила, что во многих случаях чрезмерное пристрастие к селфи может быть признаком психического расстройства: те, кто делают три и более селфи в день, а в особенности — больше шести таких фотографий, оказались склонны к проявлению психологических особенностей, характерных для людей с легкой зависимостью.

Читайте также
Россияне стали чаще умирать из-за селфи. Как бороться с бессмысленным риском
Во время загрузки произошла ошибка.
2 февраля© Ньюстюб
 Медведев назвал сроки перехода на четырехдневку в России
У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга из-за ЭКО
Российский хоккеист дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных
В США скончался один из богатейших людей планеты Дэвид Кох
Медведев потребовал сохранить зарплату при вводе четырехдневки
Названы «модные» продукты, разоряющие россиян
Как выглядит «Небесный коридор» в Китае (видео)
На дне Акабского залива появился подводный музей (видео)
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Популярные темы на «Детях»
Маленькое путешествие - отчет. 426
Тупик 419
борода мужа 311
Сравним? 291
Леди
В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь