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18:48 (мск), источник: РИА Новости

Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании «Издательство Джем» взыскал 300 тысяч рублей с телеканала СТС за незаконное использование песни Лады Дэнс «Девочка-ночь» в телесериале «90-е. Весело и громко», следует из опубликованного решения суда.

Источник: РИА Новости

В судебном акте говорится, что истцу по договорам с композитором Леонидом Величковским и исполнительницей Ладой Волковой (псевдоним Лада Дэнс) принадлежат исключительные права на музыкальное произведение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Истец на портале ctc.ru, принадлежащем ответчику АО «СТС», обнаружил, что фонограмма песни использована в составе первой серии первого сезона сериала. Правообладатель направил телеканалу претензии, однако от досудебного урегулирования спора ответчик уклонился.

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В своем иске «Издательство Джем» требовало взыскать с СТС компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей. Телеканал иск не признал, заявив в суде, что не является организатором создания аудиовизуального произведения, незаконно включающего в себя объекты интеллектуальной собственности истца.

Суд первой инстанции доводы СТС отклонил. Он сослался на договор телеканала с компанией «Арт Пикчерс Вижн», снявшей сериал, в котором говорится, в частности, что фильм создан по заказу канала.

Суд при этом удовлетворил иск частично, решив снизить сумму заявленной истцом компенсации, «исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

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