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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать 21 ребенка рассказала о «безумном летнем отдыхе»

Мать 21 ребенка Сью Рэдфорд (Sue Radford) из Англии рассказала о непростых и затратных летних каникулах, женщине приходилось убираться по три часа в день. Об этом сообщает The Sun.

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Женщина сообщила, что они тратят на еду около 350 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей) в неделю. Многодетная мать утверждает, что на летних каникулах списки покупок возрастают.

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Сью отметила, что 15 детей сейчас находятся в школьном возрасте и сложно уследить за всеми на каникулах. Она добавила, что семейный отдых также превращается «в военную операцию», особенно, когда они упаковывают вещи для путешествий. Перед началом нового учебного года семья отправится в Нидерланды, им придется взять с собой семь чемоданов вещей.

44-летняя мать рассказала изданию, что живет со своим мужем Ноэлем и детьми, не получая никаких особых льгот, кроме стандартных пособий Глава семейства занимается пекарней, на доходы от которой они живут.

Самому старшему ребенку в семье, Крису, 30 лет, он уже живет отдельно. Также съехала 25-летняя дочь Софи, у нее есть свои дети: 6-летняя Дейзи, Эйприл, которой 4 года, и 2-летний Лев. Младшей дочери по имени Бонни восемь месяцев, старшие дети помогают ухаживать за ней. Вся семья умещается в большом частном доме в городе Моркам.

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