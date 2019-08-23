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19:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком

Телеведущая Елена Малышева подверглась критике в социальных сетях после того, как опубликовала у себя в Instagram видео с участием одной из зрительниц программы «Здоровье». У женщины случился эпилептический припадок во время съемок.

В ролике видно, как врачи увозят ее из студии. После этого Малышева рассказала о правилах помощи человеку в подобном случае. Она отметила, что необходимо положить голову больного набок, обеспечить его безопасность, не пытаться открыть рот и вызывать скорую помощь. Она добавила, что при лечении эпилепсии таблетками больные могут вести нормальную жизнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые комментаторы посчитали поступок Малышевой неэтичным. По их мнению, не стоило публиковать видео с женщиной, которой стало плохо. «Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!» — возмутился один из юзеров. «А вы слышали о таком понятии, как “врачебная тайна”? Хотя нет, вы не слышали», — негодовал другой.

Пользователи интересовались, давала ли женщина разрешение на съемку, и предлагали ведущей представить себя на ее месте.

«Это бестактно, снимать исподтишка болячку другого! Я думаю, вам, Елена, тоже будет неприятно, если кто-то выложит видео, где вы в неприглядном виде», — писала yulia_lu777.

Ранее Малышеву раскритиковали за несуразный халат, который она предложила оценить своим подписчикам в соцсетях.

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