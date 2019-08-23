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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод из-за того, что муж «любит ее слишком сильно». Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Источник: CC0/Free-Photos

Женщина подала иск в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. Она заявила судье, что чувствует себя «задушенной его любовью». «Он никогда не кричал на меня, ни в чем мне не отказывал», — призналась жительница ОАЭ. По ее словам, супруг иногда готовил для нее и убирался дома.

Однако больше всего женщину раздражало, что муж ни разу не перечил ей за год брака:

Я нуждаюсь в спорах, даже в ссорах, а не в безбедной жизни в послушании. Я так хочу хотя бы один раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом. Он вечно прощает меня и осыпает подарками.

Она посетовала, что муж «превратил ее жизнь в ад».

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Сам мужчина был очень огорчен решением жены. «Я просто хочу быть идеальным и добрым мужем», — отметил он. Житель ОАЭ рассказал, что однажды супруга пожаловалась на его лишний вес, после чего он сел на диету, начал заниматься спортом и во время тренировки сломал ногу.

Расстроенный мужчина попросил судью порекомендовать жене отозвать иск. Суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс на примирение.

Ранее сообщалось о жительнице ОАЭ, подавшей на развод из-за того, что супруг не принес ей бургер после попойки с друзьями, хотя обещал это сделать. Когда мужчина пришел домой около трех часов утра по местному времени без бургера, она ушла из дома, а затем пошла в суд.

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