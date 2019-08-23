21:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем
В Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод
Женщина подала иск в шариатский суд эмирата
Однако больше всего женщину раздражало, что муж ни разу не перечил ей за год брака:
Я нуждаюсь в спорах, даже в ссорах, а не в безбедной жизни в послушании. Я так хочу хотя бы один раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом. Он вечно прощает меня и осыпает подарками.
Она посетовала, что муж «превратил ее жизнь в ад».
Сам мужчина был очень огорчен решением жены. «Я просто хочу быть идеальным и добрым мужем», — отметил он. Житель ОАЭ рассказал, что однажды супруга пожаловалась на его лишний вес, после чего он сел на диету, начал заниматься спортом и во время тренировки сломал ногу.
Расстроенный мужчина попросил судью порекомендовать жене отозвать иск. Суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать супругам шанс на примирение.
Ранее сообщалось о жительнице ОАЭ, подавшей на развод