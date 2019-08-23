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23 августа, источник: РИА Новости

Восстановление Михалкова после операций займет время

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков восстанавливается после операций на ноге, это займет время, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера.

Источник: РИА "Новости"

В сентябре прошлого года пресс-служба Михалкова сообщала, что режиссер перенес плановую операцию в связи со старой травмой. На мастер-классе в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт», который проходит с 20 по 26 августа в Крыму, режиссер появился с палкой и рассказал, что перенес семь операций на ноге.

«Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения “Тавриды”, но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля “Метаморфозы” студентов его Академии он также провёл и мастер-класс», — рассказали в пресс-службе.

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Режиссер на фестивале также сообщил, что из-за операций ему пришлось отложить съемки фильма «Шоколадный револьвер», которые сейчас планируется начать ближе к новогодним праздникам.

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» проходит 20—26 августа в Крыму. Он является частью арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко, от участников уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.

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