23 августа, источник: РИА Новости
Восстановление Михалкова после операций займет время
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков восстанавливается после операций на ноге, это займет время, сообщили РИА Новости в
В сентябре прошлого года
«Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения “Тавриды”, но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля “Метаморфозы” студентов его Академии он также провёл и мастер-класс», — рассказали в
Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» проходит
Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко, от участников уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.