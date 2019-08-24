08:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Врачам хватило работы, но не зарплаты
Хирурги массово увольняются из больниц Нижнего Тагила.
Шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила (Свердловская область) подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла меньше месяца назад в еще одном медучреждении, откуда ушли четыре хирурга. В областном минздраве создали комиссию для проверки ситуации и сообщили «Ъ», что зарплата хирургов превышает 70 тыс. руб. в месяц. Однако в профсоюзе «Альянс врачей» заявляют, что такую сумму можно получить, только работая на несколько ставок и увеличивая количество дежурств.
Информация о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле появилась накануне в местных СМИ. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует заработной плате», — пояснил «Ъ» причины ухода врачей заведующий первого хирургического отделения городской больницы № 1 Юрий Изотеев. По его словам, нагрузка на специалистов существенно возросла после увольнения их коллег — четырех хирургов из Демидовской городской больницы: «Оттуда врачи ушли, и пациентов стали распределять между городской больницей № 4 и нашей».
Как сообщил главный врач больницы Сергей Овсянников, с 26 августа к работе приступит врачебная бригада специалистов из лечебных учреждений Екатеринбурга: «Сейчас в больнице работают семь специалистов, еще шесть врачей по совместительству». Он подтвердил информацию о необходимости ремонта хирургического отделения: «Заявки на выделение финансовых средств и проведение капитального ремонта направлены в министерство». Работы планируют начать «после рассмотрения документов и выделения средств».
Руководство городской больницы № 1 отказалось комментировать ситуацию до окончания проверки: «Ведется проверка. Официальную точку зрения мы выразим после ее окончания».
«Сейчас комиссия разбирается, насколько обоснованы претензии врачей и есть ли нарушения при начислении им заработной платы», — сказал господин Шестаков, добавив, что Демидовская больница и городская больница № 4 «подстраховывают (больницу № 1/— “Ъ”) по направлению хирургической помощи». По его словам, «с жалобами из этой больницы (№ 1.— “Ъ”) и медперсонала никто не обращался»: «О заявлениях узнали из СМИ».
Глава общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев отметил, что Нижний Тагил много лет является очагом напряженности в сфере здравоохранения.
«Врачи видят, что на них нагружают много работы и спрос с них большой. А вознаграждение неадекватно». Помимо Нижнего Тагила в качестве потенциально опасных горячих точек эксперт назвал Первоуральск,
Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева связала ситуацию со старыми майскими указами президента РФ о необходимости поднять зарплаты врачам: «Пока к нам из Нижнего Тагила не обращались за помощью, но я знаю, что, например, в Свердловском или Пермском краях средняя зарплата врачей составляет 22−25 тыс. руб. на ставку. Чтобы ведомства смогли получить то, что они пишут в отчетах, врачам надо работать на
Анастасия Реутова, Екатеринбург; Валерия Мишина