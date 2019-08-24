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04:38 (мск), источник: Известия

Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов

В возрасте 61 года скоропостижно скончался переводчик-синхронист Юрий Живов, пишет РЕН ТВ. Живова не стало 22 августа. Его голос хорошо знаком любителям иностранных фильмов 90-х.

Причина смерти Живова не уточняется.

За свою карьеру он перевел и озвучил больше 1,3 тыс. кинолент.

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года, получил образование переводчика в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Долгое время Живов жил и работал за границей, в том числе в ГДР. Работал также в ООН.

Авторским переводом фильмов начал заниматься в 1987 году. Его первой работой стала озвучка ленты «Любовник леди Чаттерлей», «Вой» (The Howling) и комедии «Исповедь чистильщика окон».

22 августа стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Власова.

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