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07:18 (мск), источник: РИА Новости

Савченко заявила о начале украинизации России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Источник: РИА Новости

По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков.

Она отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко.

При этом она считает, что благодаря этому жители России скоро начнут понимать украинский язык.
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«И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — заявила Савченко.

Савченко на внеочередных парламентских выборах баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек.

Согласно данным ЦИК, «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.

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