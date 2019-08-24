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12:49 (мск), источник: Известия

Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением

Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением за прошедший год стал Алтайский край. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5566,9 случая ожирения. На втором месте по заболеваемости оказалась Курганская область — в ней зафиксировали 2711,4 случая заболевания. За ней следует Тюменская область — 2634,9 случая, а замыкают пятерку лидеров Ямало-Ненцкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Самый малый уровень заболеваемости ожирением был установлен в Приморском крае — он составил 387,6 случая на 100 тыс. населения.

В число регионов с невысоким уровнем заболеваемости вошли Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), а также Калининградская область (618,3) и Якутия (627).

За пять лет показатели заболеваемости возросли: за 2018 год было зарегистрировано больше 2 млн человек с диагнозом ожирение, а в 2013 году насчитывалось 1,4 млн пациентов с этой проблемой.

Ранее в августе сообщалось, что Минздрав зафиксировал рост числа больных рассеянным склерозом.

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