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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за не попавшей на рейс пассажирки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении авиакомпании «Победа» в связи с тем, что она не пустила пассажира на рейс из-за превышения допустимых размеров ручной клади, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно сообщению, специалисты проверят, своевременно ли до пассажира довели информацию о норме провоза ручной клади, включая провоз дополнительных вещей, за которые авиаперевозчик не вправе взимать дополнительную плату.

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В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, причиной отказа в посадке стало «превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36×30х20 см».

В Роспотребнадзоре напомнили, что правила провоза багажа и ручной клади, которые самостоятельно устанавливает авиакомпания, не должны противоречить российскому законодательству. Потребитель, не получивший необходимую информацию, вправе рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

Ранее СМИ сообщали, что женщину, ехавшую на похороны родственника, не пустили на рейс «Победы» Москва — Чебоксары из-за слишком большой ручной клади. В интернете появилось видео, снятое одним из очевидцев. На записи видно, как пассажирка умоляет пропустить ее.

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С 18 февраля авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Пассажиру предлагается выбрать один из двух вариантов перевозки. Первый — без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36×30х27 см. Эти правила действовали и до 18 февраля, их перевозчик установил в соответствии с рекомендациями Boeing (такой багаж помещается на полки самолета Boeing 737−800 в комплектации на 189 пассажиров). При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36×30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. Этот вариант «Победа» добавила после того как проиграла Минтрансу в судебном споре о нормах бесплатной ручной клади.

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