13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
40 тысяч пчел завелись в виолончели (видео)
Им там понравилось.
Британский физик Мартин Бенсик провел необычный эксперимент с пчелами.
50-летний исследователь поместил пчелиную семью в старую виолончель, которую его супруга Дейдра, виолончелист по профессии, починила несколько лет назад.
Доцент кафедры физики из Университета Ноттингем Трент изучает вибрации пчел. Он решил посмотреть, как будут вести себя насекомые в хорошо резонирующей среде.
На данный момент рой в виолончели состоит примерно из 40 тысяч пчел. По словам Бенсика, они чувствуют себя прекрасно.
Анна Лысенко