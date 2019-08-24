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15:02 (мск), источник: ТАСС

Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Супруга артиста Ольга Мамонова рассказала, что ему стало плохо ночью.

Источник: Агентство «Москва»

Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу, у него инфаркт. Об этом ТАСС сообщила в субботу супруга артиста Ольга Мамонова.

Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне. Кое-как сами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи сказали, что инфаркт миокарда. Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо.
Ольга Мамонова
супруга артиста

Петру Мамонову 68 лет. Он — создатель музыкальной группы «Звуки Му». Мамонов известен по своим моноспектаклям, также он играл в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан». Петр Мамонов — обладатель кинопремий «Ника», «Золотой орел», а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».

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