15:02 (мск), источник: ТАСС
Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Супруга артиста Ольга Мамонова рассказала, что ему стало плохо ночью.
Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу, у него инфаркт. Об этом ТАСС сообщила в субботу супруга артиста Ольга Мамонова.
Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне.
Кое-каксами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи сказали, что инфаркт миокарда. Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо.
Петру Мамонову 68 лет. Он — создатель музыкальной группы «Звуки Му». Мамонов известен по своим моноспектаклям, также он играл в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан». Петр Мамонов — обладатель кинопремий «Ника», «Золотой орел», а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».