16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский художник создал комиксы о разочарованном зайце
Очень узнаваемые ситуации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очень узнаваемые ситуации.
Художник, известный под псевдонимом Гражданин Пройдемтес, создал серию ироничных комиксов о зайце.
Читатели узнают в забавных ситуациях себя и смеются над знакомыми всем разочарованиями, вроде незаметно пролетевшего отпуска или пятна на новой рубашке.
«Ну вот…» — смиренно вздыхает
Анна Лысенко