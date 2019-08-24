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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский художник создал комиксы о разочарованном зайце

Очень узнаваемые ситуации.

Художник, известный под псевдонимом Гражданин Пройдемтес, создал серию ироничных комиксов о зайце.

Читатели узнают в забавных ситуациях себя и смеются над знакомыми всем разочарованиями, вроде незаметно пролетевшего отпуска или пятна на новой рубашке.

«Ну вот…» — смиренно вздыхает заяц-фаталист, столкнувшись с очередной досадной ситуацией.

Анна Лысенко

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