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19:22 (мск), источник: ТАСС

Повторная стыковка «Союза МС-14» с МКС планируется на 27 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» на малый исследовательский модуль МИМ-2 «Поиск» пройдет 26 августа, отметил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Источник: Reuters

Госкомиссия приняла решение о проведении утром 27 августа повторной попытки стыковки с Международной космической станцией (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор». Об этом сообщил в субботу первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в ходе переговоров с российскими членами экипажа станции, которые транслирует NASA.

В ночь с воскресенья на понедельник мы на «Союзе», который с «Федором», проведем некую коррекцию в интересах стыковки утром во вторник, 27 августа. Это [повторная попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС"] будет в районе восьми-девяти утра по московскому времени.

Он также отметил, что в случае успешной второй попытки стыковки «Союза МС-14» с МКС специалисты рассчитывают вернуть этот корабль на Землю 7 сентября этого года, как и планировалось изначально. «Хотелось бы дату расстыковки оставить прежней — в ночь с 6 на 7 сентября», — сказал он, отвечая на вопрос одного из российских космонавтов, останется ли прежней дата расстыковки «Союза МС-14» от МКС.

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Перестыковка «Союза МС-13»

Госкомиссия приняла решение о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС-13» на малый исследовательский модуль МИМ-2 «Поиск» МКС, сообщил Соловьев.

«Мы приняли решение и утвердили его на госкомиссии: завтрашний день мы предлагаем посвятить вашей подготовке к перестыковке и тесту, чтобы “Союз МС-13” был окончательно готов к перестыковке. Вашу перестыковку мы планируем провести в понедельник, 26 августа, где-то в семь-восемь утра по московскому времени. Завтра хотелось бы, чтобы вы на бортовом тренажере по перестыковке потренировались, вспомнили бортовую документацию», — сказал Соловьев.

По его словам, специалисты провели тест системы сближения и стыковки «Курс» для обеспечения штатной перестыковки «Союза МС-13». «Там замечаний нет, все прекрасно работает и по сути ничто не препятствует тому, чтобы перестыковаться с агрегатного отсека на МИМ-2», — отметил Соловьев.

Источник: РИА "Новости"

Проверка аппаратуры системы «Курс»

Специалисты после перестыковки корабля «Союз МС-13» проведут тесты предположительно неисправной аппаратуры системы сближения и стыковки «Курс», из-за которой не удалось в субботу пристыковать «Союз МС-14». Также будут проведены тесты уже исправленной аппаратуры, сообщил Соловьев.

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«После перестыковки «Союза МС-13» на МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск» — прим. ТАСС) нам нужно будет провести тест в кольце этой, как мы подозреваем, отказавшей аппаратуры системы «Курс» и заведомо исправленной аппаратуры, которую мы сейчас поднимаем после теста в кольце на агрегатном отсеке вашего «Союза-МС-13», — сказал Соловьев.

По его словам, эти тесты очень важны для последующих действий специалистов и процедур.

В свою очередь, гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов в ходе переговоров с экипажем сообщил: «После перестыковки, когда тест [аппаратуры системы «Курс"] будет проведен, будет ясно. Мы должны подтвердить, что замечание было к оборудованию МИМ-2».

«Дальше планируется, что вы достанете резервный усилитель, замените, чтобы восстановить работоспособность. Это план долгосрочной программы», — сказал он, обращаясь к российским членам экипажа МКС космонавтам Алексею Овчинину и Александру Скворцову.

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