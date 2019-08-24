«Победа» объяснила, почему пассажирку не допустили на рейс во «Внукове»

На рейсе DP457 Москва — Чебоксары 21 августа женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты, пришла на посадку в 19:18. При этом на ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15. В 19:23 после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с пассажирами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщила, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании.
«На тот момент без задержки рейса “досадить” опоздавшего пассажира невозможно. Загрузка рейса составила 181 клиент, и “Победа” настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании», — говорится в сообщении.
Перевозчик также подчеркнул, что первоначальное заявление о том, что женщина опаздывает на похороны, позже она сама опровергла.
Ранее столичное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажирки на рейс в аэропорту «Внуково».