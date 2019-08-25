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05:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Oxxxymiron объявил об уходе с лейбла и отказе от старого репертуара

Российский рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine. Об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival.

Источник: Агентство «Москва»

Артист уходит с поста исполнительного директора лейбла и отказывается от сотрудничества с лейблом в качестве исполнителя. «Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — сказал Оксимирон.

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Рэпер добавил, что, возможно, исполнил старые треки в последний раз.

По его словам, на этом выступлении зрители увидели ретроспективу большинства известных песен и закрытие программы. Оксимирон не стал раскрывать свои дальнейшие творческие планы.

Оксимирон сотрудничал с лейблом Booking Machine с 2012 года. В 2017-м он стал исполнительным директором лейбла.

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