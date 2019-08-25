09:00 (мск), источник: РИА Новости
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новый региональный самолет вместимостью 9−14 человек создадут в России на замену Ан-2 «Кукурузник», сообщили РИА Новости в
Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации на базе «Курузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на
«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом
Там отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.
Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет.
Ранее Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение
Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпроторга, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.
В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что в настоящее время разработан аванпроект самолета. «На основании представленных материалов аванпроекта, для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях, рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9−14 человек», — говорится в документе.
Там также указано, что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых перспективных
Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и
Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а после — до декабря — планируется создать сам опытный образец самолета для статических испытаний.