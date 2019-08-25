Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Как пояснили в Американском обществе по борьбе с раком, ситуация осложняется тем, что на ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы. Однако известно, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.
В итоге гиперинсулинемия может провоцировать гипогликемию, когда у пациента фиксируется низкий уровень сахара в крови.
— Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее, — пояснил CNN директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна в Бронксе доктор Стивен Либутти.
На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.
Также один из симптомов прогрессирующего недуга — желтушность кожи, склер и слизистых.
По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы — люди старше 55 лет. Средний возраст при постановке диагноза составляет 71 год. У мужчин вероятность развития этого вида онкологии выше, чем у женщин.