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09:13 (мск), источник: "Российская газета"

Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

По данным Национального института рака, в США смертность от рака поджелудочной железы находится на третьем месте среди всех видов онкологии. В России же связанная с поджелудочной железой онкология, по данным Минздрава РФ за 2018 год, по количеству случаев смерти от недуга занимает первое место — коэффициент летальности за прошедший период составил 39,9%.

Источник: Reuters

Как пояснили в Американском обществе по борьбе с раком, ситуация осложняется тем, что на ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы. Однако известно, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

В итоге гиперинсулинемия может провоцировать гипогликемию, когда у пациента фиксируется низкий уровень сахара в крови.

— Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее, — пояснил CNN директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна в Бронксе доктор Стивен Либутти.

На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.

Также один из симптомов прогрессирующего недуга — желтушность кожи, склер и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы — люди старше 55 лет. Средний возраст при постановке диагноза составляет 71 год. У мужчин вероятность развития этого вида онкологии выше, чем у женщин.

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