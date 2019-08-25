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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.

Источник: РИА Новости

«Обладая особым умением находить острые, волнующие людей темы, вы собираете яркие актерские ансамбли. Обаяние ваших кинолент, их оригинальный стиль и удивительная глубина позволяют говорить о вас как о настоящем мастере, обладающем безукоризненным вкусом и неповторимым авторским почерком», — сказано в поздравлении на сайте Минкультуры.

Мединский отметил, что режиссер и сегодня работает над новыми проектами и продолжает вести активную творческую деятельность.

Ранее Соловьев рассказал на пресс-конференции, что правительство Москвы приняло решение выделить площадку для его театра-студии САС, в труппу которого вошли ученики его мастерской во ВГИКе.

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