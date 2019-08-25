Кириенко рассказал о культурном коде России

По словам Кириенко, в современном мире конкурентоспособность страны определяется уже не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей.
«Мы очень часто к расходам, которые государство, регионы вкладывают в поддержку культуры, относимся как к социальным затратам и расходам. Убежден абсолютно, что это неправильно, потому что это не социальные затраты, а большие и очень серьезные инвестиции в будущее — и не только культуры, но и в экономическую конкурентоспособность и благополучие», — сказал Кириенко на стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России», которая проходит в рамках крымского фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в районе Судака.
«Таврида — Арт» проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. Фестиваль — это часть арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».