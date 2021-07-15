Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента "Союз - Аполлон" и другие события этого дня
Фоторепортажи
77 народных традиций Ивана Купала
14Скончался Петр Мамонов
17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер Петр Мамонов

На 71-м году жизни скончался артист, музыкант и основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Об этом сообщила «Интерфаксу» жена музыканта, Ольга.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В июле 2021 года стало известно, что Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 15 суток он провел в состоянии искусственной комы.

В конце августа 2019 года Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом, ему была сделана операция — тройное шунтирование. 16 сентября артиста выписали из больницы.

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье инженера и переводчицы. В старших классах собрал дворовый ансамбль, исполнявший хиты англоязычных рок-групп. Мамонов увлекался американским джазом, одевался как стиляга, какое-то время находился в среде хиппи. В юности музыкант любил эпатаж и даже смог избежать армии, притворившись сумасшедшим. В это время он едва не погиб, получив ранение в область сердца в одной из уличных драк.

Проучившись несколько лет в университете, Мамонов сменил множество профессий — от переводчика скандинавской поэзии до грузчика и банщика. Пережив несколько неудачных романов, он поселился в коммуналке и стал писать песни. Вскоре Мамонов собрал рок-группу «Звуки Му» и начал репетиции. В середине 1980-х к музыкантам пришла известность. «Звуки Му» стали гастролировать по Союзу, Европе и США.

В 1990-х «Звуки Му» распались, а Мамонов начал актерскую карьеру, участвуя в кино- и театральных постановках. Знаковой для него стала роль саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», которую переписали специально для него. Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Приняв православие, Мамонов на какое-то время перестал сниматься в кино, но потом все же вернулся на экраны, в театр и продолжил эксперименты в музыке. В 2006 году актер снялся в новом фильме Лунгина «Остров», где сыграл юродивого монаха. Лента получила множество наград в России и сделала Мамонова одним из самых известных актеров в стране.

На счету у Мамонова два десятка художественных фильмов, множество музыкальных альбомов и десяток успешных спектаклей.

Петр Мамонов. Избранное
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Попросившим помощи у Меркель россиянам ускорят ремонт дороги
Жаловавшиеся Путину на зарплаты пожарные уволились
Слоны под дождем и «пыльный дьявол»: как жара покинула Москву
Ученые сняли на видео уникального прозрачного осьминога
Что будет, если не сделать второй компонент вакцины
В Италии выпал гигантский град (фото)
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Зеленский решил судьбу Крыма
Маша в коме встретила 22-летие: какая она сейчас
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь