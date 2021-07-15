Умер Петр Мамонов

В июле 2021 года стало известно, что Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 15 суток он провел в состоянии искусственной комы.
В конце августа 2019 года Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом, ему была сделана операция — тройное шунтирование. 16 сентября артиста выписали из больницы.
Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье инженера и переводчицы. В старших классах собрал дворовый ансамбль, исполнявший хиты англоязычных рок-групп. Мамонов увлекался американским джазом, одевался как стиляга, какое-то время находился в среде хиппи. В юности музыкант любил эпатаж и даже смог избежать армии, притворившись сумасшедшим. В это время он едва не погиб, получив ранение в область сердца в одной из уличных драк.
Проучившись несколько лет в университете, Мамонов сменил множество профессий — от переводчика скандинавской поэзии до грузчика и банщика. Пережив несколько неудачных романов, он поселился в коммуналке и стал писать песни. Вскоре Мамонов собрал рок-группу «Звуки Му» и начал репетиции. В середине 1980-х к музыкантам пришла известность. «Звуки Му» стали гастролировать по Союзу, Европе и США.
В 1990-х «Звуки Му» распались, а Мамонов начал актерскую карьеру, участвуя в кино- и театральных постановках. Знаковой для него стала роль саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», которую переписали специально для него. Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.
Приняв православие, Мамонов на какое-то время перестал сниматься в кино, но потом все же вернулся на экраны, в театр и продолжил эксперименты в музыке. В 2006 году актер снялся в новом фильме Лунгина «Остров», где сыграл юродивого монаха. Лента получила множество наград в России и сделала Мамонова одним из самых известных актеров в стране.
На счету у Мамонова два десятка художественных фильмов, множество музыкальных альбомов и десяток успешных спектаклей.