Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2016 года сдали 90 тыс. студентов РФ

«Демонстрационный экзамен за три года прошли более 94000 студентов и выпускников системы среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.
Демонстрационный экзамен — это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях. Для этого в местах приема экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.