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19:09 (мск), источник: Rambler.ru

Патриарх рассказал, зачем надо подставлять другую щеку после удара

Патриарх Московский и вся Руси рассказал об ошибке пацифистов, которые подставляют после удара другую щеку. Предстоятель Русской православной церкви сегодня освятил храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

Источник: Reuters

Патриарх Кирилл произнес проповедь, рассказав об ошибочном толковании Евангелия пацифистами, сообщает РИА Новости.

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«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх.

По его словам, фраза из Первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — сказал глава РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что надо сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало души и сознания.

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