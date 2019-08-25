Патриарх рассказал, зачем надо подставлять другую щеку после удара

Патриарх Кирилл произнес проповедь, рассказав об ошибочном толковании Евангелия пацифистами, сообщает РИА Новости.
«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх.
По его словам, фраза из Первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.
«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — сказал глава РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что надо сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало души и сознания.