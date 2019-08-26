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02:38 (мск), источник: РИА Новости

Столичный комитет по туризму рассказал об образе типичного гостя Москвы

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Столичный комитет по туризму выяснил, кто является типичными гостями Москвы: это люди до 34 лет, больше половины которых — мужчины, сообщается на официальном портале мэра и правительства.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что столичный Комитет по туризму приводит данные социологического опроса за первую половину 2019 года. Из данных опроса следует, что большинство туристов, посещающих Москву, — молодые люди в возрасте до 34 лет.

«Среди гостей из других регионов России 77,5% — миллениалы (те, кто родился после 1981 года). Из них 33,3% — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2%», — говорится в материале.

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Также отмечается, что более 60% зарубежных гостей столицы тоже не старше 34 лет.

«Большинство туристов из дальнего зарубежья — также молодые люди не старше 34 лет (63,6%). Из них 28%— туристы в возрасте от 18 до 24 лет. Возраст около 19,9% гостей из стран дальнего зарубежья — от 35 до 44 лет», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что среди зарубежных туристов тоже больше мужчин — 57,2%.

Указывается, что Москва привлекает молодежь различными культурно-развлекательными событиями и фестивалями.

«Одновременно в столице развивается транспортная инфраструктура, создаются новые сервисы для туристов, что делает российскую столицу еще более привлекательной для путешествий», — говорится в сообщении.

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