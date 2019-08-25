«Аэрофлот» после Bloomberg пересчитал долю женщин-пилотов в авиакомпании

В исследовании говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек).
Авиакомпания позже скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов. То есть доля женщин 2,2%.
«В “Аэрофлоте” в настоящее время работает около 2800 пилотов, а не 4200, как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно, рейтинг сложно назвать достоверным. При приеме на работу пилотов “Аэрофлот” предоставляет равные возможности всем кандидатам, и главным критерием является исключительно профессионализм», — сообщили в авиакомпании.
Профессия пилота в России «до недавнего времени считалась мужской, именно поэтому до недавних пор женщин-пилотов практически не было в авиакомпаниях», но ситуация меняется, добавили в «Аэрофлоте».