16:14 (мск), источник: Аргументы и факты
Новый ледокольный флот России. Инфографика
В ближайшие годы в состав Росатомфлота войдут три универсальных атомных ледокола.
В 2020 году на Северном морском пути начнут работу атомные ледоколы проекта 22220. В компании «Росатом» рассчитывают, что головной ледокол «Арктика» мощностью 60 МВт после прохождения ходовых испытаний будет передан в эксплуатацию в мае 2020 года, а «Сибирь» и «Урал» — в 2021 и 2022 годах. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире.
Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран
По словам заместителя генерального директора Крыловского государственного научного центра Олега Тимофеева, корабли проекта 22220 имеют главное преимущество — автономность плавания. Такие ледоколы могут длительно находиться на трассах Севморпути, не нуждаясь в заправке. «Преимущество атомных ледоколов,
В освоении Арктики также будут участвовать атомные ледоколы «Лидер» (проект 10510). На данный момент запланирована постройка трех таких атомоходов. Ожидается, что работы по строительству первого ледокола начнутся в 2020 году. Самоходные специализированные суда проекта 10510 будут иметь мощность в 120 МВт, что позволит им стать первыми в мире ледоколами, способными круглогодично преодолевать Северный морской путь при толщине льда до четырех метров со скоростью в районе 10 узлов (около 19 км/ч). Эти атомоходы будут играть ведущую роль в освоении Северного морского пути после 2025 года, когда начнут утилизировать ледоколы советской эпохи.
В настоящее время в состав атомного ледокольного флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. л. с. («Ямал», «50 лет Победы») и два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тыс. л. с. («Таймыр», «Вайгач»). «Сейчас из действующих ледоколов атомных осталось только четыре. Атомные ледоколы списываются, поскольку в них выработан ресурс ядерного реактора», — говорит Тимофеев. «Росатом» намерен продлить сроки эксплуатации трех действующих отечественных атомных ледоколов до 2025, 2027 и 2028 года соответственно.