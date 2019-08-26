Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
10:23 (мск), источник: Известия

Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

Французский актер Жерар Депардье согласился сыграть советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии — Пражской весне. Об этом 25 августа рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Американский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство России

Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Она будет рассказывать о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно после того, как он возглавил компартию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.

«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма», — рассказал Лека радио Frekvencе 1.

По его словам, роль Дубчека сыграет также широко известный в мире актер, однако с ним еще продолжаются переговоры. Выход фильма намечен на 2022 год. Патронат над картиной взяли премьеры Словакии Петер Пеллегрини и Чехии Андрей Бабиш.

 «Пьера Ришара снимем обязательно»
Крымские цифры: «Таврида» завершилась трехдневным опен-эйром
Росгидромет раскрыл состав облака после взрыва в Северодвинске
В Литве задержали двух российских пограничников
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Гвардейцы уволены после публикации видео на YouTube
Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Подержанная Toyota Corolla: что сломается первым? В период своего производства с 2006 по 2012 год модель десятого поколения входила в число бестселлеров в России и сегодня на вторичном рынке встречается чаще своих наследниц. Выбор большой, но не все модификации одинаково надежны
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Сообщать ли о рождении ребёнка его сбежавшему отцу? 319
Сколько надо в месяц на содержание ребенка? Ребенок в однушке - это нормально?.. 294
Последнее воскресенье лета. 291
Поругалась с сыном 186
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь