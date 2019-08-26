06:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Гвардейцы отсыпались на службе
Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube.
Как стало известно «Ъ», в Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох оспаривают свое увольнение из Росгвардии, причиной которого стала публикация на YouTube. В январе этого года анонимный пользователь снял на видео патрульный автомобиль в парке краевой больницы, в котором спали гвардейцы. Стражи порядка признают, что отклонились от маршрута патрулирования, настаивая, что бодрствовали в салоне. Проверка же полиграфом показала, что гвардейцы отсыпались на заданиях не менее пяти раз за год.
Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.
«На видеозаписи видно, что 23 января 2019 года на территории краевой клинической больницы № 1 сотрудники вневедомственной охраны старший полицейский Зекох и
Руководство ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» провело проверку по факту размещения видео и пришло к выводу, что Тимурзиев и Зекох, допустившие грубое нарушение дисциплины, не только скомпрометировали себя, но и нанесли ущерб репутации и авторитету Росгвардии. О репутационных потерях, по мнению ФГКУ, свидетельствуют неуважительные комментарии в адрес Росгвардии, размещенные под видеосюжетом. В частности, пользователи интернета возмущаются тем, что бюджетные средства тратятся на выплаты недобросовестным и непрофессиональным сотрудникам силовых структур. Один из пользователей сообщил, что он уже в течение года наблюдает, как машина Росгвардии по ночам стоит в парке краевой больницы, а сотрудники спят.
Адвокат Рустам Гучетль, представляющий в суде интересы
Мне очень хочется помочь этим молодым ребятам, которые добросовестно служили, но
из-за какой-тонелепости в один момент остались без работы.
По словам Рустама Гучетля, гвардейцы Тимурзиев и Зекох не отрицают, что действовали не по инструкции, когда ночью во время патрулирования въехали на территорию больницы. «Однако на это их вынудили обстоятельства — Илез Тимурзиев жаловался на сильные боли в спине и собирался попросить дежурного врача сделать ему укол, — рассказал адвокат.— О том, что машину снимали на видео неизвестные граждане, сотрудники Росгвардии сразу же доложили руководству. Что же касается записи, то ее содержание вызывает сомнения — видео начинается с того момента, когда один из сотрудников Росгвардии выходит из машины. Что происходило до этого, действительно ли Тимурзиев и Зекох спали или они бодрствовали — по видеозаписи мы не можем судить», — сказал Рустам Гучетль. В настоящее время видеозапись из свободного доступа удалена.
Между тем сон гвардейцев подтверждается не только видеозаписью. В «результатах психофизиологического исследования с применением полиграфа указано, что Тимурзиев с высокой вероятностью допускал сон на дежурстве в 2018 году более пяти раз продолжительностью от одного до двух часов», — говорится в результатах служебной проверки.
Анна Перова, Краснодар