09:21 (мск), источник: РИА Новости
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пропорция
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.
«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0−4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20−25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», — заключил Тимофеев.