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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пропорция мужчины-женщины в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Эксперты связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.

Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0−4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20−25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит вынужденная демографическая деформация общества, добавил эксперт.

«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», — заключил Тимофеев.

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