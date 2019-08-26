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08:05 (мск), источник: ТАСС

Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/ — Продолжительность операции составила 25 минут.

Источник: РИА "Новости"

Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» в понедельник успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль — «Союз МС-14» — с роботом «Федором» на борту.

Маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск, передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция операции.

Стыковку провел в ручном режиме командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).

Этот экипаж прибыл на МКС на «Союзе МС-13» в июле. Ранее экипаж пилотируемого корабля выполнил тренировку по перестыковке. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что открытие люков между кораблем «Союз МС-13» и МКС запланировано на 09:05—09:25 мск.

24 августа российский пилотируемый корабль «Союз МС-14» без экипажа, но с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС в назначенное время. Вторая попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС назначена на 06:12 мск 27 августа.

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