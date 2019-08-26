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15:21 (мск), источник: ТАСС

В Тамбове умер старейший подводник России

Юлий Ксюнин в годы ВОВ готовил водолазов и кадры для подлодок, участвовал в боевых действиях с Японией.

Источник: Администрация Тамбовской области

ТАСС, 26 августа. Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев:

Сегодня рано утром умер Юлий Порфирьевич Ксюнин. Он единственный, пожалуй, в мире доживший до такого почтенного возраста подводник. В России — бесспорно старейший. Мы серьезно занимались поиском его одногодок, не нашли никого. Это фигура очень крупного масштаба, он прожил большую, яркую, тревожную и героическую жизнь.

Ксюнин родился 10 февраля 1914 года в Томске и всю жизнь посвятил служению Родине. Учился в Сибирском механико-машиностроительном институте и Высшем военно-морском инженерном училище в Ленинграде. Окончив вуз в звании воентехника первого ранга, Ксюнин отправился на Тихоокеанский флот.

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В годы Великой Отечественной войны занимался подготовкой водолазов и кадров для подлодок, принимал участие в боевых действиях с Японией, после войны служил в штабе Тихоокеанского флота, возглавлял сначала Приморскую, а затем Красноярскую краевые организации Всесоюзного добровольного общества содействия флоту.

«После демобилизации он переехал в Тамбов, где занимался преподавательской деятельностью, принимал активное участие в воспитании молодежи. В возрасте 85 лет освоил компьютер, в 2006 году опубликована его книга “Записки подводника”», — отметил Николаев.

Ксюнин был членом Советского комитета ветеранов войны, восемь лет возглавлял Тамбовскую городскую организацию ветеранов войны. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги». Военные награды офицера хранятся в фонде Музейно-выставочного центра Тамбовской области.

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