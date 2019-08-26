12:39 (мск), источник: РИА Новости
Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости.
В понедельник Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург, чтобы восстановить свое испорченное граффити. В воскресенье, накануне приезда художника, верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции «Супрематического креста». Позже координатор фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.
«По поводу угроз. Естественно, мне присылают различные видеозаписи и сообщения. Некоторые из них довольно агрессивно настроенные. Но я считаю, что мы, находясь в правовом поле, имеем некую
Он отметил, что не цитирует агрессивные высказывания в свой адрес, потому что они именно на это и нацелены. Художник добавил, что его сложно
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля «Стенограффия». Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь — более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.