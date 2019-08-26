Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что ему поступают угрозы из-за его работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург, чтобы восстановить свое испорченное граффити. В воскресенье, накануне приезда художника, верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции «Супрематического креста». Позже координатор фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.

Новость
Московские граффити пройдут через худсоветы

«По поводу угроз. Естественно, мне присылают различные видеозаписи и сообщения. Некоторые из них довольно агрессивно настроенные. Но я считаю, что мы, находясь в правовом поле, имеем некую все-таки безопасность с точки зрения того, что комментарии — это желание повлиять как-то на принятие решений. При том, что я решения принимаю, исходя из собственного мнения, из виденья ситуации, из анализа ситуации в целом и уж никак из каких-то попыток давления на меня», — сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он отметил, что не цитирует агрессивные высказывания в свой адрес, потому что они именно на это и нацелены. Художник добавил, что его сложно как-то испугать или спровоцировать.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля «Стенограффия». Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь — более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.

Читайте также
 США поставили перед Зеленским задачу, которую невозможно решить
Британки нашли послание из прошлого с 'пугающе точными предсказаниями'
Росгидромет раскрыл состав облака после взрыва в Северодвинске
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
В Литве задержали двух российских пограничников
Представитель Зеленского анонсировал изменения в конституции
Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
Как выглядят самые высокооплачиваемые актрисы мира (фото)
Британцы обнаружили в поле крупнейший клад древних монет
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Подержанная Toyota Corolla: что сломается первым? В период своего производства с 2006 по 2012 год модель десятого поколения входила в число бестселлеров в России и сегодня на вторичном рынке встречается чаще своих наследниц. Выбор большой, но не все модификации одинаково надежны
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Дети
Как выглядит 15-летний сын Джанабаевой и Меладзе Певец провел выходные с повзрослевшим Костей (фото)
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь