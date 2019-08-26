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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин освободил от должности посла в Великобритании Александра Яковенко

МОСКВА, 26 — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Источник: РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Москву.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла с 2011 года, ранее был заместителем министра иностранных дел.

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