13:05 (мск), источник: РИА Новости
Путин освободил от должности посла в Великобритании Александра Яковенко
МОСКВА, 26 — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Соответствующий указ опубликован на официальном
Ранее сообщалось, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Москву.
Временным поверенным в делах посольства назначен
Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла с 2011 года, ранее был заместителем министра иностранных дел.