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13:28 (мск), источник: Rambler.ru

Депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены

Звезда поп-музыки 1980-х годов C. C. Catch выступила на дне рождения жены депутата алтайского краевого Заксобрания Владимира Попова. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Источник: РИА "Новости"

«Говорят, депутат Попов вновь гулял в Шатре. Праздновали 55 летие жены Марины. На этот раз гостьей мероприятия стала звезда мировой эстрады 80х C. C. Catch! Такой вот Heaven And Hell в Алтайском крае», — говорится в сообщении в Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом в качестве доказательств приводится фото и видео выступления поп-певицы.

Два месяца назад сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие, напоминает ИД «Алтапресс». По данным издания, ведущим на мероприятии выступил Иван Ургант, а сам именинник прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.

По информации «Московского комсомольца», за прошлый год депутат Попов задекларировал доход в 902 тысячи рублей. Его жена заработала — 628 тысяч рублей. Владимир Попов ранее занимал пост вице-губернатора по аграрным вопросам, а с 2008 по 2010 годы был главой Павловского района.

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