13:28 (мск), источник: Rambler.ru
Депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Звезда
«Говорят, депутат Попов вновь гулял в Шатре. Праздновали 55 летие жены Марины. На этот раз гостьей мероприятия стала звезда мировой эстрады 80х C. C. Catch! Такой вот Heaven And Hell в Алтайском крае», — говорится в сообщении в
При этом в качестве доказательств приводится фото и видео выступления
Два месяца назад сам Владимир Попов праздновал свое 60-летие, напоминает ИД «Алтапресс». По данным издания, ведущим на мероприятии выступил Иван Ургант, а сам именинник прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.
По информации «Московского комсомольца», за прошлый год депутат Попов задекларировал доход в 902 тысячи рублей. Его жена заработала — 628 тысяч рублей. Владимир Попов ранее занимал пост