Путин 27 августа встретится с участвующей в WorldSkills сборной молодых профессионалов РФ

«Помимо выступления перед участниками международных соревнований, Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли», — говорится в сообщении пресс-службы.
Российская Федерация официально вступила в WorldSkills в 2012 году и стала 60-й по счету страной-участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств). Сегодня союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний (таких как Росатом, Ростех, Роскосмос, «Роснефть», «Россети», «Евраз», «Сибур», «РЖД» и так далее).
Право на проведение мирового чемпионата Россия выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.