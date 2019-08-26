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15:57 (мск), источник: ТАСС

Путин 27 августа встретится с участвующей в WorldSkills сборной молодых профессионалов РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 августа примет участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Reuters

«Помимо выступления перед участниками международных соревнований, Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российская Федерация официально вступила в WorldSkills в 2012 году и стала 60-й по счету страной-участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств). Сегодня союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний (таких как Росатом, Ростех, Роскосмос, «Роснефть», «Россети», «Евраз», «Сибур», «РЖД» и так далее).

Право на проведение мирового чемпионата Россия выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.

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