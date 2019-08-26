16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японка создала блог, чтобы бороться с неряшливостью мужа
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Женщина из Японии устала от неряшливости своего супруга и нашла способ бороться с проблемой. Она создала
Чаще всего на снимки попадают грязные носки, еда, бумажки и обертки, а также разные варианты использования втулки
После того, как аккаунт стал популярным, с японкой связались журналисты издания BuzzFeed, которым она рассказала подробности своего проекта.
Женщина призналась, что с мужем они в браке уже пять лет, и у них есть маленький ребенок. Разбрасывать одежду и оставлять после себя мусор мужчина начал практически сразу после свадьбы. Устав от споров и ссор по этому поводу, жена и завела аккаунт. Правда, ни имени мужа, ни фото его лица (как впрочем и своего) японка в нем не публикует.
Женщина признается, что не могла представить, какую популярность приобретет ее страница. Она также отметила, что супруг до сих пор не знает о «доске позора». Однако японка уверена, что, даже если правда откроется, он отнесется к этому с юмором.
Екатерина Гура