Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
21Юбилей Пьера Ришара
15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые опровергли миф о сумасшедших кошатницах

Никаких особых отличий между владельцами кошек и собак не существует.

Источник: Reuters

Существует немало мифов об одиноких владельцах кошек. Их считают излишне эмоциональными, эксцентричными или даже слегка сумасшедшими.

Новости
Девушка установила камеру и узнала, чем занимается ее собака ночью

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили подтвердить или опровергнуть подобные заключения научным путем.

Они наблюдали за 511 участниками исследования. Примерно у половины из них дома жили собаки или кошки, остальные не содержали домашних животных. Ученые измеряли уровень тревожности, депрессии, а также изучали опыт личных отношений участников.

По словам калифорнийских ученых, они не обнаружили никаких различий по всем этим пунктам между владельцами кошек, собак, а также теми, кто живет без домашних любимцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

В целом владельцы домашних животных разве что больше сочувствовали питомцам, услышав мяуканье или скулеж. При этом издаваемые собаками звуки им казались более грустными, чем кошачьи.

Анна Лысенко

Читайте также

Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
Умер старейший подводник России
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Путин встретится со сборной молодых профессионалов России
Остров возле Нью-Йорка выставлен на продажу по цене квартиры
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Популярные темы на «Детях»
Сколько надо в месяц на содержание ребенка? Ребенок в однушке - это нормально?.. 434
Сообщать ли о рождении ребёнка его сбежавшему отцу? 366
Последнее воскресенье лета. 319
Ребенок или работа? 220
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь