15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые опровергли миф о сумасшедших кошатницах
Никаких особых отличий между владельцами кошек и собак не существует.
Существует немало мифов об одиноких владельцах кошек. Их считают излишне эмоциональными, эксцентричными или даже слегка сумасшедшими.
Исследователи из Калифорнийского университета в
Они наблюдали за 511 участниками исследования. Примерно у половины из них дома жили собаки или кошки, остальные не содержали домашних животных. Ученые измеряли уровень тревожности, депрессии, а также изучали опыт личных отношений участников.
По словам калифорнийских ученых, они не обнаружили никаких различий по всем этим пунктам между владельцами кошек, собак, а также теми, кто живет без домашних любимцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
В целом владельцы домашних животных разве что больше сочувствовали питомцам, услышав мяуканье или скулеж. При этом издаваемые собаками звуки им казались более грустными, чем кошачьи.
Анна Лысенко