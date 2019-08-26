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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наставниками в восьмом сезоне шоу «Голос» стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Источник: РИА Новости

«В новом сезоне музыкального суперпроекта “Голос” кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин», — говорится в сообщении.

Премьера сезона ожидается осенью, добавили на телеканале. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в «слепых прослушиваниях».

«По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», — цитирует пресс-служба продюсера «Голоса» Юрия Аксюту.

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Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который «уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом».

Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.

В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу «Голос» после скандала с финальным голосованием проекта «Голос. Дети».

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно — все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.

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