16:15 (мск), источник: РИА Новости
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наставниками в восьмом сезоне шоу «Голос» стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила
«В новом сезоне музыкального суперпроекта “Голос” кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин», — говорится в сообщении.
«По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», — цитирует
Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной
Финал предыдущего сезона был показан в январе 2019 года, победителем проекта стал Петр Захаров.
В июле Первый канал сообщил, что обновляет систему голосования в шоу «Голос» после скандала с финальным голосованием проекта «Голос. Дети».
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией