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В Фанагории нашли неразграбленное захоронение зажиточного воина V века
Возможно, семья погибла во время эпидемии или набега на город.
Во время раскопок древнегреческой колонии Фанагория археологи обнаружили неразграбленное захоронение семьи богатого воина, сообщается в
Древнегреческая колония Фанагория находилась на Таманском полуострове, на берегу Керченского пролива. Ее основали в 543 году до нашей эры жители греческого города Теос, находившегося в Малой Азии, которые вынуждены были бежать от персов. В начале IV века до нашей эры Фанагория вошла в состав Боспорского царства. При римлянах город процветал и был региональным центром. После распада Римской империи Фанагория вошла в состав Византии, а позднее — в состав Хазарского каганата. В X веке жители покинули город. Возможно, это произошло
С 2000-х годов в Фанагории проводят раскопки сотрудники Института археологии РАН. За время работ исследователи нашли руины древнейшего античного храма на территории России, плиту с надписью, сделанной от лица персидского императора Дария I, якорь византийского типа. В текущем полевом сезоне археологи обнаружили фрагменты алтарной столешницы и купели.
Исследователи предположили, что это была могила семьи зажиточного воина. У мужчины на теле сохранилась портупея с серебряными пряжками и серебряные застежки для шпор. Женщина,
Почему вся семья погибла одновременно, пока не ясно. Ученые предполагают, что причиной могла быть эпидемия или нападение на город кочевых племен.
Меньше месяца назад археологи сообщили о находке захоронения женщины с маленькой дочерью. Его датировали II веком нашей эры. Так как могила находилась в окружении могил воинов, исследователи предположили, что мать с ребенком погибли во время набега на город.
Екатерина Русакова