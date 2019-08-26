Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
6Заход на брюхо
24Интересные и странные места, найденные на карте
17:15 (мск), источник: N + 1

В Фанагории нашли неразграбленное захоронение зажиточного воина V века

Возможно, семья погибла во время эпидемии или набега на город.

Источник: phanagoria.info

Во время раскопок древнегреческой колонии Фанагория археологи обнаружили неразграбленное захоронение семьи богатого воина, сообщается в пресс-релизе Фанагорийской экспедиции. В усыпальнице, которую ученые датировали V веком нашей эры, были похоронены двое взрослых и трое детей. Причины одновременной гибели семьи пока непонятны — возможно, люди умерли во время эпидемии или нападения на город.

Новость
В Иордании нашли доказательство войны из Библии

Древнегреческая колония Фанагория находилась на Таманском полуострове, на берегу Керченского пролива. Ее основали в 543 году до нашей эры жители греческого города Теос, находившегося в Малой Азии, которые вынуждены были бежать от персов. В начале IV века до нашей эры Фанагория вошла в состав Боспорского царства. При римлянах город процветал и был региональным центром. После распада Римской империи Фанагория вошла в состав Византии, а позднее — в состав Хазарского каганата. В X веке жители покинули город. Возможно, это произошло из-за природных катаклизмов или из-за набегов соседних племен.

С 2000-х годов в Фанагории проводят раскопки сотрудники Института археологии РАН. За время работ исследователи нашли руины древнейшего античного храма на территории России, плиту с надписью, сделанной от лица персидского императора Дария I, якорь византийского типа. В текущем полевом сезоне археологи обнаружили фрагменты алтарной столешницы и купели.

Новой находкой стала неразграбленная усыпальница, в которой были похоронены пять человек — двое взрослых и трое детей.
Новость
В Крыму обнаружили христианский храм Х века

Исследователи предположили, что это была могила семьи зажиточного воина. У мужчины на теле сохранилась портупея с серебряными пряжками и серебряные застежки для шпор. Женщина, по-видимому, была одета в дорогую одежду, ворот которой был обшит хорошо сохранившимся украшением из золота. Вместе с родителями были похоронены два мальчика 5−7 лет и двухлетний ребенок (его пол в заметке не уточняется).

Почему вся семья погибла одновременно, пока не ясно. Ученые предполагают, что причиной могла быть эпидемия или нападение на город кочевых племен.

Меньше месяца назад археологи сообщили о находке захоронения женщины с маленькой дочерью. Его датировали II веком нашей эры. Так как могила находилась в окружении могил воинов, исследователи предположили, что мать с ребенком погибли во время набега на город.

Екатерина Русакова

 CRISPR приспособили для управления гидрогелем
В Фанагории нашли неразграбленное захоронение зажиточного воина V века
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
В Сети начался новый флешмоб с «танцующей» многоножкой (видео)
Путин встретится с профессионалами-участниками WorldSkills
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Как выглядит 15-летний сын Джанабаевой и Меладзе Певец провел выходные с повзрослевшим Костей (фото)
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь