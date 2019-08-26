17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Райан Рейнольдс подшутил над Блейк Лайвли в день ее рождения
Никто и не сомневался.
42-летний канадский актер Райан Рейнольдс, как известно, любит подшучивать не только над друзьями и коллегами (в особенности над Хью Джекманом), но и над своей 32-летней супругой Блейк Лайвли.
25 августа актриса отмечала день рождения, и, конечно же, все ждали поздравления от звезды «Дэдпула». И Рейнольдс не разочаровал.
В своем
«С днем рождения, Блейк Лайвли», — лаконично подписал пост Рейнольдс.
В комментариях друзья пары и поклонники отметили, что у Блейк не бывает плохих фото, и присоединились к поздравлениям.
Напомним, что Рейнольдс и Лайвли, которые женаты с 2012 года, сейчас ждут третьего ребенка. У пары уже есть две дочери: 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес.
Екатерина Гура