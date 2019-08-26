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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Райан Рейнольдс подшутил над Блейк Лайвли в день ее рождения

Никто и не сомневался.

42-летний канадский актер Райан Рейнольдс, как известно, любит подшучивать не только над друзьями и коллегами (в особенности над Хью Джекманом), но и над своей 32-летней супругой Блейк Лайвли.

25 августа актриса отмечала день рождения, и, конечно же, все ждали поздравления от звезды «Дэдпула». И Рейнольдс не разочаровал.

В своем Instagram-аккаунте актер опубликовал серию домашних снимков с супругой, где она вышла крайне неудачно — с закрытыми глазами, в странных позах или вне фокуса.

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«С днем рождения, Блейк Лайвли», — лаконично подписал пост Рейнольдс.

В комментариях друзья пары и поклонники отметили, что у Блейк не бывает плохих фото, и присоединились к поздравлениям.

Сама Блейк пока никак не прокомментировала шутку, но она наверняка найдет способ «отомстить» мужу.

Напомним, что Рейнольдс и Лайвли, которые женаты с 2012 года, сейчас ждут третьего ребенка. У пары уже есть две дочери: 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес.

Екатерина Гура

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