Российский Burning Man, кастинги и шанс: каким был фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму

Площадка «Тавриды — АРТ» расположилась в бухте Капсель в паре километров от крымского городка Судак. Это место невероятной красоты — 30-градусная жара выжгла здесь всю траву, морской ветер разгоняет песок по округе, но в бухте — чистейшая вода, крутые скалы и фиолетово-алые закаты каждый вечер. Всего в нескольких метрах от воды гудит тусовка.
«Таврида — АРТ» — это даже не смена или фестиваль, а огромная лаборатория искусства под открытым небом.
Все арт-объекты, благодаря которым бухту Капсель уже прозвали «русским Burning Man», специально не завершены, чтобы любой желающий мог включиться в процесс, внести в них что-то свое и самому стать создателем атмосферы праздника.
По сути, молодым людям предоставили всю жизненно важную инфраструктуру, остальное — дело только их рук, и только от них (и от их наставников) зависит, каким в итоге станет пространство вокруг. А творческие площадки здесь считают целыми кварталами — они занимают 70 процентов всей территории.
Сюда приезжают, чтобы исполнить свою мечту. Это вполне реально: лучшие получают всяческую поддержку, в том числе и финансовую. Одна из участниц — 22-летняя Мария Ковалева из Геленджика. Она представила жюри проект клипа на песню, которую сочинила сама. С помощью визуального ряда Мария хочет поднять тему насилия в семьях и в отношениях через историю любви художника и модели. Все идет хорошо, но в какой-то момент руки мастера оказываются заляпаны темно-синей краской — это аллегория синяков, которые остаются на теле девушки от побоев.
Чтобы реализовать этот проект, Мария запросила 1,2 миллиона рублей. «И даже если финансовой поддержки не будет, возможно, это услышат люди, которые захотят работать со мной без оплаты, и клип в любом случае будет снят. Это нужно сделать просто потому, что это нужно», — говорит Мария.
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Еще один участник, Ильдар Зайнетдинов, приехал на «Тавриду» из Сызрани. У него есть своя студия дизайна и ландшафта, где он постоянно загружен работой. Однако Ильдар находит время и на общественную работу: вместе с друзьями они выезжают в близлежащие населенные пункты и наводят чистоту на улицах — красят заборы и лавочки, ремонтируют детские площадки, сажают цветы.
«Каждый человек может сделать какой-то поступок. Пусть он будет маленьким и незначительным, но даже это уже хорошо. Хотелось бы, чтобы этот проект перерос в какую-то урбанистическую систему, чтобы мы создавали целый организм. И самое главное — чтобы было соучастие», — рассказывает Ильдар. В планах у него — выйти с проектом на федеральный уровень. «Чтобы родные город и страна стали красивее, нужно начать с себя», — считает молодой человек.
Всего же в этом году на гранты в рамках «Тавриды — АРТ» было выделено 80 миллионов рублей. Несколько дней жюри изучало более полутысячи проектов фильмов, сериалов, клипов, телепередач и целых фестивалей.
В итоге эксперты выбрали 130 заявок. Итоговая сумма необходимых грантов превысила лимит на 7 миллионов, но организаторы поспешили сообщить, что никакого лимита не будет и деньги получат все.
«Мы вдохновляемся этими ребятами, — рассказал руководитель проекта “Таврида”, гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин. — Мы представляем себе эту территорию и хотим, чтобы она не на словах, а на деле стала арт-пластом. Чтобы здесь появились съемочные павильоны, чтобы сюда приезжали люди, которые готовы продвигать многогранную российскую культуру с ее традициями во всем мире. Нам кажется, что этот язык максимально понятен вне зависимости от любой геополитической ситуации».
После «Тавриды — АРТ» для участников могут открыться множество дверей, рассказывают организаторы: международный конкурс исполнителей поп-музыки «Новая волна», телепроект «Голос», сериалы на Первом канале, премьер-лига КВН, проекты «СТС Медиа», места ведущих на DFM и RU.TV, фестивали «Нашествие» и Z.City, выставки в Москве. Они могут принять участие в мероприятиях благотворительного фонда Илзе Лиепа, выпустить свой документальный фильм в эфире федерального телеканала, сняться в полнометражке, пройти обучение в Высшей школе режиссеров и сценаристов. Но, хоть двери и открыты, шаг должны сделать сами участники.
«Больше всего и удивляет, и восхищает, и радует мотивация, которая есть у ребят. Они заканчивают глубокой ночью, вскакивают рано утром и снова идут на круглые столы, на мастер-классы. Их не останавливает ни жара, ни пыльные бури, которые создавались ветром», — отметил первый замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
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Говоря о задачах фестиваля, он подчеркнул, что речь идет об инвестициях в конкурентоспособность страны: «Поддержка культуры — это не социальные затраты, это серьезные инвестиции в будущее, и не только в развитие культуры (…). Это инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. Мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этого конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей», — сказал Кириенко.
Участники «Тавриды» не становятся чьими-то протеже, именитых гостей не просят брать участников фестиваля к себе в партнеры. Партнеры сами находят близких им людей.
«Наши ребята получают возможность пообщаться на равных со звездами не только в формате “я наставник, а ты один из тысяч конкурсантов”, а просто в партнерском режиме, на мастер-классах», — сказал Кириенко.
Один из гостей фестиваля — режиссер Никита Михалков. Он от фестиваля в восторге и предложил распространить его на всю страну.
«Это точечное мероприятие, потрясающее, грандиозное, [организованное] на федеральном уровне, — сказал он. — Это должно работать в каждом регионе — нужно дать возможность молодым творцам находить утешение у себя дома. Они должны знать, что необязательно приезжать на “Тавриду” для того, чтобы получить то, что они хотят получить. Вот тогда это будет реальная, серьезная, системная работа с молодежью».
Михалков, несмотря на то, что накануне повредил ногу и на фестивале появился на костылях, общался с участниками «Тавриды — АРТ» около двух часов.
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» прошел в Крыму впервые. Как и форум «Таврида», существующий с 2015 года, он входит в состав одноименного арт-кластера и проводится под эгидой Центра развития культурных инициатив. Сейчас в бухте Капсель идет строительство стационарного образовательного центра, который откроется в 2022 году.