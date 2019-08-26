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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании создали 44-килограммовый свадебный торт за $1800

Его делали целую неделю.

Британский кондитер Питер Робертс из ливерпульской компании Centre Attraction Cakes создал гигантский свадебный торт, который с легкостью может затмить жениха с невестой в их торжественный день.

Торт представляет собой точную копию Мраморной церкви в Боделвиддане (Уэльс) с фигурками молодоженов и гостей.

Праздничный десерт достигает в высоту 2,5 метров, весит он примерно 44,5 килограммов и стоит около 1800 долларов.

Робертс рассказал журналистам Metro, что на создание гигантского десерта у него ушло 100 яиц, 25 килограммов муки, 24 килограмма масла и 20 килограммов сахара.

Создание съедобного шедевра заняло целую неделю.

Робертс уточнил, что клиенты, заказавшие торт, пожелали сохранить свои имена в тайне. Чтобы доставить десерт к месту свадьбы, понадобилось пять человек.

Екатерина Гура

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