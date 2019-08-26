В Великобритании создали 44-килограммовый свадебный торт за $1800

Британский кондитер Питер Робертс из ливерпульской компании Centre Attraction Cakes создал гигантский свадебный торт, который с легкостью может затмить жениха с невестой в их торжественный день.
Торт представляет собой точную копию Мраморной церкви в Боделвиддане (Уэльс) с фигурками молодоженов и гостей.
Праздничный десерт достигает в высоту 2,5 метров, весит он примерно 44,5 килограммов и стоит около 1800 долларов.
Робертс рассказал журналистам Metro, что на создание гигантского десерта у него ушло 100 яиц, 25 килограммов муки, 24 килограмма масла и 20 килограммов сахара.
Создание съедобного шедевра заняло целую неделю.
Робертс уточнил, что клиенты, заказавшие торт, пожелали сохранить свои имена в тайне. Чтобы доставить десерт к месту свадьбы, понадобилось пять человек.