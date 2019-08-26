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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор из Великобритании создает двойников звезд из глины (видео)

На создание одного портрета у нее уходит 4 недели.

43-летняя художница и скульптор Амелия Роукрофт прославилась на весь мир благодаря своим невероятно реалистичным скульптурам знаменитостей. Конечно, она лепит не только звезд, но именно на их примере можно лучше оценить талант художницы.

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Джон Траволта
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Билл Мюррей
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Том Хэнкс
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Райан Рейнольдс

Творит Амалия в собственной студии в Льюисе, в британском графстве Восточный Суссекс. В свое время она окончила Флорентийскую академию художественной скульптуры в Италии и вот уже более 25 лет совершенствуется в любимом деле.

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Роберт Дауни-младший
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Адам Сэндлер
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Робин Уильямс

Амалия часто лепит скульптуры актеров, спортсменов и известных музыкантов. Среди ее работ можно найти реалистичные портреты Джона Траволты, Рианны, Тома Хэнкса, Райана Рейнольдса, Snoop Dogg и многих других.

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Рианна
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Леонардо Ди Каприо
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Snoop Dogg

По словам художницы, один портрет она создает около 4 недель.

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Екатерина Гура

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