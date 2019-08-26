19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптор из Великобритании создает двойников звезд из глины (видео)
На создание одного портрета у нее уходит 4 недели.
43-летняя художница и скульптор Амелия Роукрофт прославилась на весь мир благодаря своим невероятно реалистичным скульптурам знаменитостей. Конечно, она лепит не только звезд, но именно на их примере можно лучше оценить талант художницы.
Творит Амалия в собственной студии в Льюисе, в британском графстве Восточный Суссекс. В свое время она окончила Флорентийскую академию художественной скульптуры в Италии и вот уже более 25 лет совершенствуется в любимом деле.
Амалия часто лепит скульптуры актеров, спортсменов и известных музыкантов. Среди ее работ можно найти реалистичные портреты Джона Траволты, Рианны, Тома Хэнкса, Райана Рейнольдса, Snoop Dogg и многих других.
По словам художницы, один портрет она создает около 4 недель.
Екатерина Гура