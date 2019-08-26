Паук «ворвался» в прямой эфир британского телеканала (видео)

В конце августа на телеканале BBC News произошел необычный инцидент. Член городского совета Глазго Грэм Кэмпбелл пришел в студию, чтобы рассказать телезрителям о намерении Университета Глазго потратить 25 миллионов долларов на исследование истории рабства и его последствий для человечества.
Пока чиновник рассказывал довольно серьезные вещи, за его спиной неожиданно появился большой паук, который сначала «ползал» по мосту Клайд-Арк, а затем «переместился» на вершину небоскреба.
Этот момент привлек внимание телезрителей и моментально оказался в Twitter, где пользователи стали обсуждать «атаку на город паука-монстра» и бесстрашие гостя студии.
Чуть позже в комментариях объявились и представители телеканала BBC News, которые извинились перед гостем и зрителями и рассказали правду о появлении в кадре членистоногого.
Оказалось, что в прямом эфире работали сразу две камеры: одна снимала гостя в студии, а другая — панораму Глазго (то есть задний фон). Паук неожиданно ворвался в эфир, когда заполз на объектив второй камеры, но из-за специфики съемки прогнать его было невозможно, потому оператору оставалось только ждать, пока паук насладится минутной славой и уползет из кадра.