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20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Паук «ворвался» в прямой эфир британского телеканала (видео)

Членистоногий «захватил» город Глазго.

В конце августа на телеканале BBC News произошел необычный инцидент. Член городского совета Глазго Грэм Кэмпбелл пришел в студию, чтобы рассказать телезрителям о намерении Университета Глазго потратить 25 миллионов долларов на исследование истории рабства и его последствий для человечества.

Пока чиновник рассказывал довольно серьезные вещи, за его спиной неожиданно появился большой паук, который сначала «ползал» по мосту Клайд-Арк, а затем «переместился» на вершину небоскреба.

Этот момент привлек внимание телезрителей и моментально оказался в Twitter, где пользователи стали обсуждать «атаку на город паука-монстра» и бесстрашие гостя студии.

Гость на канале BBC News был атакован гигантским пауком, пока рассказывал о решении Университета Глазго о выплате репараций за работорговлю.

Чуть позже в комментариях объявились и представители телеканала BBC News, которые извинились перед гостем и зрителями и рассказали правду о появлении в кадре членистоногого.

Оказалось, что в прямом эфире работали сразу две камеры: одна снимала гостя в студии, а другая — панораму Глазго (то есть задний фон). Паук неожиданно ворвался в эфир, когда заполз на объектив второй камеры, но из-за специфики съемки прогнать его было невозможно, потому оператору оставалось только ждать, пока паук насладится минутной славой и уползет из кадра.

Екатерина Гура

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