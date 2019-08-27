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02:00 (мск), источник: Газета.Ру

Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»

Российский космонавт Павел Виноградов рассказал, по какой причине Европейское космическое агентство отказалось от использования российских пилотируемых кораблей «Союз», сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это произошло из-за давления со стороны Соединенных Штатов Америки.

Виноградов сказал, что Америку всегда сильно волновал вопрос сотрудничества России с французами и немцами, поэтому США давно пытались его разрушить.

Космонавт также отметил, что кроме Европейских государств есть много других стран, которые готовы сотрудничать с Россией в данном вопросе.

Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.
Павел Виноградов
российский космонавт

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов».

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