Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»

По его словам, это произошло из-за давления со стороны Соединенных Штатов Америки.
Виноградов сказал, что Америку всегда сильно волновал вопрос сотрудничества России с французами и немцами, поэтому США давно пытались его разрушить.
Космонавт также отметил, что кроме Европейских государств есть много других стран, которые готовы сотрудничать с Россией в данном вопросе.
Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.
Павел Виноградовроссийский космонавт
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов».